Isaac Nader conquistou este domingo a medalha de prata na prova dos 1.500 metros, nos campeonato do Mundo de pista curta, na Polónia.

O atleta natural de Faro esteve durante toda a prova no grupo que liderou a corrida, mas na última volta não conseguiu acompanhar o ritmo do espanhol Mariano García.

Nader acabou por ficar no segundo lugar, com o tempo de 3,40.06m a 43 centésimos de García e à frente do australiano Adam Spencer, que fechou o pódio com o tempo de 3,40.26m.

O corredor português falhou assim a «dobradinha» depois de ter conseguido conquistar o Mundial de Atletismo de 2025, em Tóquio.

Esta foi a segunda medalha de Portugal nos Campeonatos do Mundo de Pista curta, depois do ouro de Ágate Sousa no salto em comprimento.

(Artigo atualizado às 17h56)