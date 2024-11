João Coelho, recordista nacional dos 400 metros, foi operado a um tumor maligno na tiroide e vai estar duas semanas em repouso absoluto.

A recuperação vai levar a uma paragem de, pelo menos, um mês, incluindo 12 dias de repouso absoluto.

O velocista olímpico, de 25 anos, estreou-se em agosto nos Jogos Olímpicos, com o 31.º lugar na distância.

O atleta natural de Alhandra detém o recorde nacional da distância ao ar livre, com os 44.47 segundos com que venceu as Universíadas, em agosto de 2023, e em pista curta, com os 45,56 obtidos nos Mundiais na Escócia, em março de 2024.