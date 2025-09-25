Isaac Nader e Pedro Pablo Pichardo estão nomeados para o prémio de melhor atleta europeu masculino do ano.

A lista divulgada pela European Athletics coloca os medalhados de ouro nos 1.500 metros e triplo salto, respetivamente, entre alguns dos desportistas em destaque durante 2025. Juntamente com a dupla lusa estão, entre outros, Armand Duplantis, no salto com vara, Daniel Stahl, no lançamento do disco, e Jimmy Gressier, nos dez mil e cinco mil metros.

Recorde-se que Duplantis é o atual detentor deste galardão, tendo sucedido a Ingebrigsten (Noruega). A vertente feminina não conta com nenhuma atleta portuguesa, tendo como principais candidatas Femke Bol e Yaroslava Makuchikh, vencedora do prémio em 2024.

