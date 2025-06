Portugal assegurou, neste domingo, a manutenção no escalão principal do Europeu de atletismo por equipas, ao terminar no oitavo lugar, com 300 pontos, em Madrid, igualando o resultado da edição anterior, em 2023.

A equipa nacional tinha entrado na 11.ª posição para o quarto e último dia de provas, mas subiu três lugares, fechando na primeira metade da classificação. No topo, pela segunda edição consecutiva, terminou Itália, com 431,5 pontos, superando Polónia (405,5) e Alemanha (397).

No fundo terminaram Ucrânia, Finlândia e Lituânia, seguindo para o segundo escalão, com essas vagas a serem preenchidas por Bélgica, Eslovénia e Noruega.

Quanto a Portugal, a comitiva nacional somou os 143 pontos no setor masculino aos 157 no feminino, com destaque para a conquista de duas provas – Isaac Nader, nos 1500 metros, e Fatoumata Diallo, nos 400 metros barreiras.

«A primeira palavra vai para atletas e treinadores. Fizeram algo de espetacular e ficou demonstrado que Portugal merece estar na elite do atletismo europeu. O oitavo lugar foi excecional, mesmo com ausências de peso», assinalou Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.