A seleção portuguesa melhorou, na prova deste domingo, o recorde nacional de estafeta masculina nos 4x400 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, com o tempo de 03.04,75 minutos. Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho bateram o tempo em Torun, na Polónia.

O antigo recorde estava fixado em 03.06,57 minutos, conquistado a 3 de março de 2024, nos Mundiais em Glasgow, na Escócia, com a participação de Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib.

Na primeira série, os atletas portugueses terminaram em segundo lugar, atrás dos Países Baixos e à frente dos Estados Unidos da América. O resultado permite o apuramento direto para a final marcada para este domingo, às 19h26 (hora de Lisboa).

João Coelho, atleta da seleção portuguesa, acredita que a equipa está no seu melhor e sublinha que o foco é a vitória.

«Não olhamos a adversários, quando entramos na pista é para vencer, seja qual for o adversário. Foram os Estados Unidos, mas podia ter sido outra. Estamos no nosso melhor, conseguimos classificar-nos em segundo, estamos bem posicionados e a lutar pelas medalhas. É para ninguém se esquecer que somos pequeninos, mas somos grandes», começa por dizer.

João Coelho realça, também, a importância do resultado obtido.

«Espero que o mais novo elemento da nossa estafeta, o Pedro, que está a partir, fique bem posicionado e nos dê uma entrada à corda mais favorável. Os meus colegas já correram mais do que uma vez, mas sei que, para uma final, estão sempre preparados para melhorar o recorde nacional». conclui.