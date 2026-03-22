As portuguesas Sofia Lavreshina, Fatoumata Diallo, Clara Martinha e Carina Vanessa bateram, este domingo, o recorde nacional da estafeta 4x400 metros nos Mundiais em pista curta realizados em Torun, na Polónia.

Com um tempo de 03.31,37 minutos, as atletas da seleção portuguesa bateram o recorde que pertencia a Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa quando, em 2024, em Glasgow, terminaram com um tempo de 03.31,93 minutos.

Este resultado permitiu à seleção portuguesa terminar a segunda série das meias-finais em quarto lugar, atrás de Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, não sendo suficiente para chegar à final, uma vez que no conjunto das duas séries as atletas ficaram em sétimo.

Carina Vanessa confessa que, apesar de terem falhado o apuramento, o «dever está cumprido».

«Estou muito contente porque corremos, as quatro, o que podíamos correr, demos tudo o que podíamos dar. Claro que ficamos com a sensação de que, se déssemos mais um bocadinho, podíamos estar na final, mas viemos para aproveitar e bater o recorde nacional, por isso o dever está cumprido».

Relativamente ao novo recorde nacional, a atleta do Sporting salienta o feito alcançado, reconhecendo, também, a qualidade das equipas adversárias.

«Viemos exatamente para isto, por isso saímos com a missão cumprida. Era uma tarefa muito difícil, sabíamos disso, que estávamos a alinhar com três equipas muito fortes e, normalmente, muito referenciadas», concluiu.