O Sporting foi o grande destaque dos Campeonatos de Portugal de atletismo em pista curta, ao conquistar 12 títulos nas 30 provas disputadas no Forum Braga.

Depois de sete vitórias no primeiro dia, com destaque para o recorde de Sofia Lavreshina nos 400 metros, o clube leonino somou mais cinco triunfos no domingo, confirmando o domínio numa edição sem novos recordes nacionais absolutos, mas com várias marcas de relevo.

Entre os campeões «verde e brancos» estiveram Melissa Sereno, nos 60 metros barreiras, Rinelmo Sami, no triplo salto, David Garcia, nos 800 metros, e Rúben Amaral, nos 3.000 metros, além da estafeta feminina de 4x400 metros, que conquistou o quarto título consecutivo e estabeleceu um novo recorde nacional sub-23.

O Benfica terminou como segundo clube mais titulado, com quatro triunfos, incluindo os de Sisínio Ambriz, nos 60 metros barreiras, e Bernardo Cunha, no heptatlo.

Destaque ainda para Mariana Machado, do Sp. Braga, que venceu os 3.000 metros pela quinta vez, e para Natacha Candé, da Juventude Ilha Verde, que bateu o recorde nacional sub-23 no pentatlo, com 4.397 pontos.

Em paralelo, nos Campeonatos Nacionais de clubes sub-23, o Sporting conquistou o título feminino, enquanto o Benfica venceu a competição masculina.