O Sporting conquistou este domingo os títulos masculino e feminino nos Campeonatos Nacionais de clubes em pista curta, disputados em Braga.

No setor masculino, os leões arrecadaram o 20.º troféu da história, somando 97 pontos, superando o Benfica, segundo classificado e a ACD Jardim da Serra, no terceiro lugar.

Também no feminino o domínio foi verde e branco. O Sporting conquistou o 30.º título em pista curta, ao totalizar 93 pontos nas 13 disciplinas, deixando o Benfica (74) e a ACD Jardim da Serra (70) nos lugares seguintes.

A competição ficou ainda marcada por um novo recorde nacional no salto em comprimento. Gerson Baldé, atleta do Sporting, atingiu os 8,32 metros, superando a marca que pertencia a Carlos Calado desde 2002.