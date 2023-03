Auriol Dongmo recebeu, na manhã deste sábado, a medalha de ouro do lançamento do peso dos Europeus de Atletismo de pista coberta, a decorrer em Istambul.

Após a cerimónia, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, a atleta portuguesa destacou a importância do bicampeonato europeu.

«Senti-me muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa de mim, do meu trabalho e do meu treinador [Paulo Reis], é o fruto de muito sacrifício e de muito trabalho, estou muito contente”, assumiu a lançadora, já com a medalha de ouro ao peito», começou por dizer.

«Este título significa muito para mim. Porque foi muito trabalho, muito sacrifício, e ganhar duas vezes seguidas não é fácil, mas este era um objetivo e tenho de continuar a trabalhar porque há muito mais para vencer», acrescentou depois a atleta do Sporting, de 32 anos.

A fechar, Auriol Dongmo deixou ainda um agradecimento especial aos que lhe são mais próximos: «Dedico-a ao meu marido e ao meu filho, em primeiro, mas também tenho uma família, além da biológica, que é a família da Ana Lopes, que me apoiam muito, e também para o meu treinador. Não tenho palavras para eles. É a eles que eu devo tudo o que estou a alcançar agora.»