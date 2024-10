A Federação de Atletismo (FPA) anunciou esta quarta-feira a nova data para as eleições do organismo, agora já com a lista liderada por Domingos Castro integrada.

Depois do ato eleitoral ter sido adiado, no passado sábado, por indicação do presidente da Mesa da Assembleia Geral, as eleições ficaram agora marcadas para 27 de outubro.

«Convocam-se os Associados Efetivos e Extraordinários para a realização de eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Atletismo, período de 2025/2028. O ato terá lugar em Lisboa no dia 27 de outubro (unanimemente aceite pelas três listas concorrentes), entre as 15h e as 17h, em local a definir oportunamente», refere o comunicado da FPA.

Além da lista de Domingos Castro (Lista B), concorrem também Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (Lista C).

Os três concorrem à sucessão de Jorge Vieira, que cumpre o terceiro e último mandato, após ter derrotado por duas vezes António de Carvalho Nobre, em 2016 e em 2020, e Leonel Carvalho, em 2012, quando sucedeu a Fernando Mota, que presidiu à direção da FPA durante 20 anos.