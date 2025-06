Pedro Pichardo, prata em Paris2024, vai falhar o Campeonato Europeu. O atleta olímpico estava inscrito para a competição, que vai decorrer em Madrid, mas não consta da lista final da Federação Portuguesa de Atletismo.

Por isso, vai ser rendido por Tiago Pereira, atleta do Sporting que também competiu no triplo salto em Paris2024.

Pichardo mudou-se esta temporada para a equipa italiana ATL-Etica, enquanto o diferendo com o Benfica continua em análise no Tribunal Arbitral do Desporto.

Na referida lista da Federação Portuguesa de Atletismo, além de Tiago Pereira, constam também os nomes de Gerson Baldé (salto em comprimento e altura), Agate Sousa (salto em comprimento), Natacha Candé (salto em altura) e Lucinda Gomes (triplo salto).

A prova vai decorrer entre 26 e 29 de junho, em Madrid.