A Federação Portuguesa de Futebol comunicou, na manhã desta segunda-feira, que cedeu o autocarro da seleção principal para transportar a comitiva nacional presente no Campeonato do Mundo de Atletismo em Pista Curta, do aeroporto Humberto Delgado até ao Palácío de Belém.

Os atletas portugueses chegam a Lisboa, esta segunda-feira, e têm encontro marcado com o presidente da República António José Seguro, em Belém, para uma homenagem pelos títulos conquistados na Polónia.

De recordar que a prestação da equipa portuguesa no Campeonato do Mundo de Atletismo em Pista Curta, na Polónia, foi a melhor de sempre, com a conquista de duas medalhas de ouro no salto em comprimento, por Agate de Sousa e Gerson Baldé, e ainda uma medalha de prata nos 1.500 metros de Isaac Nader.