Armand Duplantis voltou a bater o recorde do mundo no salto com vara, este domingo, na Liga Diamante, que está a decorrer na Polónia, saltando 6,26 metros, mais um centímetro da marca que tinha estabelecido, há menos de um mês, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Mais um recorde do fenomenal atleta sueco que, aos 24 anos, tem vindo a bater, centímetro a centímetro, o recorde do mundo, agora pela décima vez consecutiva.