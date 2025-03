Usain Bolt é uma das maiores figuras do atletismo mundial, tendo conquistado oito ouros olímpicos. É ainda o detentor dos recordes mundiais nos 100m e 200m.

Mas a verdade é que um dos melhores velocistas de todos os tempos poderia nem sequer ter corrido os 100m, mas sim, os 400m.

«Foi apenas uma aposta [n.d.r.: com o treinador Glen Mills]», começou por dizer Bolt, no podcast Ready Set Go.

«Estávamos a falar do que precisávamos de fazer e ele disse que eu tinha de ir para o ginásio e que também precisava de correr outra prova. Eu disse: 'Treinador, não vou correr 400 metros', e ele respondeu: 'Não, tens de correr 400 metros porque isso vai ajudar os teus 200 metros'. Eu disse então: 'muito bem, vamos fazer uma aposta. Deixa-me correr um 100 metros; se for rápido, corro os 100 metros; se for lento, corro os 400 metros'», afirmou.

Numa prova na Grécia, Bolt e o treinador estabeleceram o tempo de 10.1 segundos como uma «prova suficientemente rápida» para poder fazer os 100m metros em vez dos 400m.

Ora, o antigo campeão olímpico fez o tempo de 10.03 segundos vencendo a prova e ganhando a aposta com Glen Mills.

Umas décimas de segundo que podiam ter alterado o futuro de Usain Bolt como o conhecemos. O resto, é história.

Veja a prova de Usain Bolt que mudou a carreira do antigo campeão olímpico: