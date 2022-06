João Pereira venceu este sábado a Taça da Europa de triatlo sprint, em Coimbra, superiorizando-se, por poucos segundos, ao francês Boris Pierre e ao britânico Samuel Dickinson.

O atleta olímpico luso completou a prova de 750 metros de natação, 18,75 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida com o tempo de 50.23 minutos, menos quatro segundos do que Boris Pierre, segundo, e menos 11 do que Samuel Dickinson, terceiro.

Na mesma prova, André Dias terminou no 10.º lugar, enquanto Miguel Tiago Silva foi 12.º, João Mansos 14.º, Tiago Fonseca 20.º, Gonçalo Oliveira 29.º e Pedro Gaspar 48.º.

Já a prova feminina, foi ganha pela francesa Mathilde Gautier, com o tempo de 55.45 minutos, com a norte-americana Lydia Russell em segundo e a espanhola Sofia Mauri em terceiro.

Entre as portuguesas em prova, Inês Rico foi a melhor, na 23.ª posição, com Helena Carvalho em 25.º, Madalena Almeida em 31.º, Ana Ramos em 32.º, Inês Oliveira em 40.º e Mariana Vargem em 42.º.