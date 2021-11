O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu esta segunda-feira que o país está «a considerar» um boicote diplomático dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022. Esta é uma das opções em cima da mesa como forma de protesto contra a violação dos direitos humanos na China.

«É algo que estamos a considerar», afirmou Biden, quando questionado sobre se o governo estava a ponderar não enviar representantes à competição.

Várias organizações não-governamentais apelam ao boicote do evento, entre outros, devido ao tratamento da população uigur em Xinjiang, que os EUA consideram ser uma situação de «genocídio».

Os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 decorrem de 4 a 20 de fevereiro do próximo ano e os políticos norte-americanos estão divididos quanto à participação do país na mesma, com vários projetos no Congresso destinados quer a sancionar empresas que apoiem a competição quer a instar a um boicote total.

A decisão final e oficial é esperada para o final do mês. Entretanto, o Comité Olímpico Norte-Americano lembrou que os atletas viram a atividade condicionada nos últimos dois anos pela pandemia de covid-19 e recordou o boicote a Moscovo1980, como um «erro», dada a transformação do desporto numa «ferramenta política».