Atletismo
Há 1h e 6min
Maratonista Deborah Sang suspensa por doping até 2031
Atleta acusou testosterona e prednisolona e perde quarto lugar alcançado na Maratona de Lisboa
Deborah Sang foi suspensa por cinco anos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) da World Athletics, depois de ter acusado o uso de substâncias proibidas.
A atleta queniana, de 26 anos, testou positivo a testosterona num controlo realizado após a Maratona de Belgrado de 2025, prova que venceu com recorde pessoal, e voltou a acusar prednisolona num teste efetuado em janeiro deste ano, na Maratona de Riade.
A AIU confirmou ainda que Deborah Sang perde todos os resultados obtidos desde 6 de abril de 2025, incluindo o quarto lugar alcançado na Maratona de Lisboa 2025.
A suspensão da corredora vigora até março de 2031.
