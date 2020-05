As meias-maratonas do Porto, de Matosinhos e de Braga não se vão realizar este ano, informou a organização, que as reprogramou para 2021, face à atual situação de pandemia de covid-19.

A RunPorto, que organiza aquelas corridas, anunciou que tomou a decisão de adiar os seus eventos que estavam marcados até ao final do mês de setembro, após analisar «os recentes dados referentes ao atual estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus em que o país se encontra», lê-se num comunicado citado pela Lusa.

Nesse sentido, a meia-maratona do Porto passa de 20 de setembro 2020 para 19 de setembro 2021, a de Braga deixa de se correr a 6 de setembro 2020 e passa para 9 de maio de 2021 e a de Matosinhos de 26 de julho 2020 para 20 de maio de 2021.