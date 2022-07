Os portugueses Pedro Pichardo e Tiago Luís Pereira qualificaram-se esta madrugada para a final do triplo salto nos Mundiais de atletismo que estão a decorrer em Eugene, no Estados Unidos da América.

Pichardo, líder do ranking mundial e campeão olímpico, fez 17,16 metros no primeiro salto, superando os 17,05 metros de marca de qualificação para a final. Foi mesmo a melhor marca do dia.

Já Pereira, 12.º do ranking, saltou 16,98 metros na segunda tentativa, suficientes para conseguir ser o sexto repescado e apurar-se para a final.

«Foi bom, acho que correu bem, fiz o que tinha de fazer, que era superar a marca de qualificação e saiu logo no primeiro ensaio. Quando estou bem fisicamente, fico muito confiante. 17,05 não era uma marca difícil para mim, por isso, foi tranquilo. Agora é descansar e ver o que acontece no sábado», disse Pichardo, citado pela Lusa.

Já Tiago Pereira congratulou-se com a sua prestação e assumiu que sonha com mais: «É um processo doloroso, com muita ansiedade, porque não sabia se ficava dentro ou fora. Quero trabalhar para não voltar a estar na mesma situação. Mas, depois, a sensação é fantástica, estou na minha primeira final, no meu primeiro mundial, fazendo o que não fiz nos Jogos Olímpicos e, agora, é sonhar por mais.»

A final do triplo salto realiza-se de sábado para domingo, às 02h00.