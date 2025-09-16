Salomé Afonso terminou esta terça-feira no 12.º lugar da final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo Tóquio, com um tempo de 4.00,47 minutos, naquela que foi a sua segunda presença em Campeonatos do Mundo ao ar livre.

A atleta do Benfica, de 27 anos, foi repescada para a final e conseguiu superar duas adversárias, fechando com um desempenho sólido numa corrida de altíssimo nível.

A prova foi dominada, como se esperava, pela queniana Faith Kipyegon, campeã olímpica e mundial em título, que venceu com a marca de 3.52,15 minutos. O pódio ficou completo com a também queniana Dorcus Ewoi, que bateu o seu recorde pessoal com 3.54,92, e a australiana Jessica Hull, medalha de bronze com 3.55,16 minutos

Única portuguesa em prova neste quarto dia dos Mundiais, Salomé já tinha deixado boa imagem nas eliminatórias e confirmou o bom momento de forma, depois de ter conquistado a prata nos Europeus de pista coberta em Apeldoorn e o bronze nos 3.000 metros.

A meio-fundista melhorou largamente o resultado de Budapeste2023, onde tinha sido 37.ª colocada.