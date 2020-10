Nelson Évora está de saída do Sporting. O contrato que ligava o atleta de 36 anos aos leões chega ao fim neste sábado e, confirmou fonte do clube à Lusa, não será renovado.

Nelson Évora estava vinculado ao Sporting desde outubro de 2016, altura em que trocou o Benfica pelo rival lisboeta.

O contrato assinado pelo campeão mundial e olímpico do triplo salto (em 2007 e 2008, respetivamente), fora assinado tendo em vista os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, entretanto adiados para o próximo ano devido à pandemia de covid-19, não tendo havido acordo para a extensão do vínculo pelo menos até realização do evento.

Enquanto atleta do Sporting, Nelson Évora foi campeão europeu de pista coberta em 2017 e ao ar livre em 2018. Foi ainda medalha de bronze nos Mundiais de 2017 e de 2018, estes últimos realizados em indoor.