Pedro Pichardo assinou esta sexta-feira com a equipa italiana ATL-Etica, da região de Treviso.

«Estou muito feliz por fazer parte desta equipa, que já me acolheu como um membro de uma grande família e espero ser uma inspiração para os mais novos e para todos aqueles que vêem o salto como uma disciplina especial e espetacular. Mal posso esperar para partilhar a minha paixão e as minhas vitórias com todos vós», disse Pichardo aos canais da equipa italiana.

A vinda do campeão do mundo para a ATL-Etica está relacionada com a criação de um projeto - «Canguru» - que segundo o diretor técnico da equipa, Andrea De Lazzari tem como objetivo o «intercâmbio técnico, cultural e desportivo entre escolas de atletismo cubanas, portuguesas, búlgaras e italianas».

Recorde-se que o atleta, de 31 anos, representou o Benfica de 2017 até ao dia 13 de janeiro de 2025, depois de ter rescindido o contrato, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles 2028, alegando «divergências irreconciliáveis».

Pichardo nasceu em Cuba, mas naturalizou-se português e atingiu a marca dos 18,08 cm no triplo salto, entrando para o top-10 dos maiores saltos de sempre. Outras conquistas que se destacam são a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio 2021 e prata nos Paris 2024.