Portugal terminou no 9.º lugar a final da estafeta dos 4x400 metros nos Mundiais de atletismo. A corrida ficou marcada pela queda do testemunho na última transmissão.

Os portugueses seguiam na 6.ª posição quando João Coelho deixou cair o testemunho na passagem para Ricardo Santos, na última volta. Portugal terminou a prova com o tempo de 03.09,06 minutos, dez segundos a mais do que o Botswana, o país vencedor.

O quarteto português correu com uma alteração na composição da equipa que garantiu a qualificação para a final. Ricardo Santos substituiu Ericsson Tavares e juntou-se a Pedro Afonso, Omar Elkhatib, João Coelho e Ricardo dos Santos.

Portugal termina a 20.ª participação nos Mundiais de atletismo com medalhas de ouro de Isaac Nader e Pedro Pichardo.