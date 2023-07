Titus Ekiru, detentor do sexto melhor tempo de sempre na maratona e recordista da Meia Maratona de Portugal, foi suspenso provisoriamente por doping, informou esta segunda-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).



O queniano, de 31 anos, venceu a meia maratona de Lisboa em 2019 com o recorde de 01:00.12 horas e detém o sexto melhor registo de sempre na maratona com a vitória em Milão, em Itália, em meio de 2021, com o tempo 02:02.57.

Entre os melhores de sempre na maratona, o queniano agora suspenso só fica atrás dos seus compatriotas Kipchoge (02:01.09, em 2022) e Kelvin Kiptum (02:01.25, em 2023), e dos etíopes Kenenisa Bekele (02:01.41, em 2019), Berhaunu Legesse (02:02.55, em 2019) e Mosinet Geremew (02:02.55, em 2019).

Ekiru teve um controlo positivo a triamcinolona acetonida – um glucocorticoide totalmente proibido desde janeiro de 2022 – e ao opioide petidina. Sem divulgar a data da ou das recolhas, a AIU anunciou a suspensão provisória do atleta desde 28 de junho de 2022.