O atletismo português está de luto. Victor Mano, antigo recordista nacional dos 100 metros faleceu esta segunda-feira, aos 71 anos.

Num brave nota nas redes socias, a Federação Portuguesa de Atletismo [FPA] anunciou a morte do antigo atleta do Benfica e do Santa Clara.

Victor Mano foi campeão nacional dos 100 metros de 1976 a 1979.

Leia aqui o comunicado na íntegra da FPA: