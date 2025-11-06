A romena Claudia Bobocea, que já representou o Sporting e que em 2024 ajudou o Benfica a vencer o Nacional de clubes em pista coberta, foi suspensa por dois anos, segundo anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Claudia Bobocea foi suspensa por violar o regulamento antidoping, ao dar três falhas de localização no período de um ano, surgindo na lista de punições do mês de outubro.

A atleta romena, que conquistou a medalha de prata nos 1.500 metros dos Europeus em pista coberta em março de 2023, vai estar suspensa até 31 de agosto de 2027 e os resultados obtidos a partir de 13 de agosto de 2023 são anulados.

Neste período, a atleta, que já tinha representado o Sporting, esteve ao serviço do Benfica no Nacional de pista coberta em fevereiro de 2024, contribuindo para a vitória final das águias’ com 93 pontos, mais três do que o Sporting.

Bobocea triunfou na prova dos 1.500 metros, batendo Patrícia Silva, com os resultados a inverterem-se nos 800 metros, em que a atleta do Sporting ficou em primeiro e a romena em segundo.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Federação Portuguesa de Atletismo referiu que já teve conhecimento do caso e que a direção vai agora analisar a situação, de acordo com os regulamentos.