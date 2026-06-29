A campeã olímpica Rosa Mota foi distinguida esta segunda-feira com o Grande Prémio da Fundação Ilídio Pinho, em homenagem que decorreu nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa.

A antiga atleta portuguesa, campeã olímpica em Seul1988, foi reconhecida com o mais elevado galardão daquela Fundação, no dia em que completa 68 anos e passa a integrar uma lista na qual apenas figuram o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, o arquiteto Álvaro Siza Vieira e o General António Ramalho Eanes.

«Este prémio fez-me olhar para trás e perceber ainda melhor a importância desta Portugalidade. Onde quer que vá, sei que levo um pouco de Portugal comigo a quem dele precisa e regresso com um Portugal maior, o dos portugueses espalhados pelo mundo», disse a antiga campeã olímpica, mundial e europeia.

O Grande Prémio da Fundação Ilídio Pinho, com um valor de 100 mil euros, visa celebrar a excelência portuguesa, premiando personalidades que trabalhem na promoção, divulgação e defesa dos valores da portugalidade, também reconhecidas pela comunidade internacional.