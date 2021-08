Liliana Cá terminou no quinto lugar o concurso do lançamento do disco dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na disciplina, com 63,93 metros no segundo ensaio, que garante um diploma olímpico.

A atleta de 34 anos, começou por lançar o disco a 62,31 metros e depois melhorou a sua marca, com 63,93 metros no segundo lançamento.

A atleta escorregou depois no terceiro lançamento que acabou por ser anulado pela organização, face à intensa chuva que se fez sentir no Estádio Olímpico.

A prova esteve interrompida, as jogadores recolheram aos balneários, mas foi retomada mais tarde, assim que melhoraram as condições meteorológicas, mas Liliana Cá, na repetição do terceiro lançamento, optou por anulá-lo, uma vez que o registo não chegou aos 60 metros. A atleta portuguesa somou depois um nulo na quinta tentativa e acabou por abdicar do sexto lançamento.

Liliana Cá tinha a ambição de bater o recorde nacional que seria suficiente para chegar às medalhas, mas ficou aquém da sua melhor marca do ano, fixada em 66,40 metros.

A competição foi ganha pela norte.americana Valarie Allman, com 68,98 metros, enquanto Kristin Pudenz foi segunda, com 66,86, e Yaime Pérez foi terceira, com 65,72.