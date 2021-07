O saltador Nelson Évora, único campeão olímpico português em atividade, é um dos sete atletas lusos que asseguraram vagas para os Jogos Tóquio2020 através dos ‘rankings’ de qualificação, confirmou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Aos 37 anos, Nelson Évora, campeão no triplo salto em Pequim2008, vai estar pela quarta vez em Jogos Olímpicos, depois também do sexto lugar no Rio2016 e do 40.º em Atenas2004, tendo falhado Londres2012 por lesão.

Nelson Évora, Tiago Pereira, Salomé Afonso, Marta Pen, Carlos Nascimento, Irina Rodrigues e Ricardo dos Santos aumentam para 20 no número de representantes do atletismo nacional em Tóquio2020, fazendo da modalidade a mais numerosa, juntando-se aos marchadores João Vieira e Ana Cabecinha, às maratonistas Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira, aos saltadores Pedro Pichardo, Evelise Veiga e Patrícia Mamona, aos lançadores Francisco Belo, Liliana Cá e Auriol Dongmo e às velocistas Cátia Azevedo e Lorene Bazolo.