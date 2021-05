Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira, as únicas portuguesas com mínimos para a maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, integram a pré-seleção divulgada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

As três atletas do Sporting são as selecionadas para a prova, marcada para 7 de agosto, em Sapporo, depois de terem cumprido os «critérios de seleção», que não foram alcançados por nenhum atleta masculino.

Pela primeira vez desde México1968, Portugal vai estar sem representantes na maratona masculina, a prova em que o país conquistou o primeiro título olímpico, por Carlos Lopes, em Los Angeles1984, quatro anos antes de Rosa Mota também alcançar o ouro na distância, em Seul1988.

Carla Salomé Rocha, de 31 anos, foi a primeira a alcançar a marca de qualificação, fixada em 02:29.30 horas, ao estabelecer o seu recorde pessoal em 02:24.47, em 28 de abril de 2019, em Londres.

Seguiu-se Sara Catarina Ribeiro, de 30 anos, em 01 de dezembro de 2019, em Valência, onde conseguiu também a melhor marca pessoal, com o tempo de 02:26.39.

Já este ano, Sara Moreira cumpriu a distância em 02:26.42 horas, em 18 de abril último, no aeroporto de Twente, para onde foi deslocada a Maratona de Hamburgo, devido à pandemia de covid-19.

Sara Moreira, de 35 anos, vai estar pela quarta vez em Jogos Olímpicos, pela segunda vez na maratona, depois da desistência no Rio2016, e do 14.º lugar nos 10.000 metros em Londres2012 e do 22.º nos 3.000 metros obstáculos em Pequim2008.

Carla Salomé Rocha vai estrear-se nos 42,195 quilómetros, depois de ter sido 26.ª nos 10.000 metros no Rio2016, enquanto Sara Catarina Ribeiro vai participar pela primeira vez em Jogos Olímpicos.

As três maratonistas integram a atual lista de atletas já qualificados na modalidade, juntamente com os marchadores João Vieira e Ana Cabecinha, os saltadores Pedro Pablo Pichardo, Evelise Veiga e Patrícia Mamona e os lançadores Francisco Belo, Liliana Cá e Auriol Dongmo.