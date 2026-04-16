O atleta Etson Barros continua em coma induzido no Hospital de Faro, com prognóstico reservado, após o acidente de viação sofrido na última madrugada, na zona de Olhão. O treinador Paulo Murta garantiu que, nesta fase, «a primeira preocupação é a sua recuperação», sublinhando que o estado do atleta inspira cuidados.

Segundo explicou o técnico, o carro conduzido por Barros despistou-se e capotou na estrada Nacional 2, já perto de casa.

«Ele estava ainda consciente após o acidente», revelou, acrescentando que o coma foi induzido já na unidade hospitalar, onde os exames realizados não detetaram fraturas, apesar do estado «reservado e preocupante».

Murta salientou ainda que não há indícios de excesso de velocidade nem de consumo de álcool. Visivelmente abalado, o treinador destacou também a relação próxima com o atleta. «Está comigo desde os 8 anos, tem 25. E dos 8 aos 25 há muita coisa», afirmou.

O plano competitivo foi, para já, totalmente suspenso, incluindo um estágio em altitude, com o foco totalmente centrado na recuperação do fundista do Benfica.

«Ao entrar em coma induzido, dentro dos próximos, se calhar, 5/6 meses a um ano, não pode fazer altitude nem viajar em aviões», concluiu.