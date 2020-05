Por não comunicarem as suas localizações à Unidade de Integridade do Atletismo (IAU), as velocistas norte-americanas Deajah Stevens e Gabrielle Thomas e o fundista queniano Alex Korio Oliotiptip foram suspensos preventivamente , anunciou esta unidade independente que monitoriza a integridade desportiva.



Deajah Stevens, de 24 anos, 7.ª classificada na final dos 200 metros nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e 5.ª nos Mundiais de Londres em 2017, ano em que se sagrou campeã dos Estados Unidos, foi suspensa por não comunicar a sua localização às autoridades antidopagem.



A sua compatriota Gabrielle Thomas, de 23 anos, dupla vencedora da prova dos 200 metros em Lausanne, incluída na Liga de Diamante de atletismo, em 2018 e 2019, foi, pelos mesmos motivos suspensa provisoriamente de todas as competições.



A IAU anunciou igualmente a suspensão preventiva do queniano Alex Korio Oliotiptip, de 29 anos, que terminou em 11.º a prova dos 10 mil metros nos últimos Mundiais, em Doha, no Qatar, por não ter, também ele, indicado às autoridades antidopagem a sua localização.



De acordo com as regras em vigor, os atletas devem indicar as suas localizações geográficas às autoridades antidopagem com 90 dias de antecedência, a fim de permitir testes fora da competição sem aviso prévio.



Segundo os regulamentos, ao acumular por três vezes a violação desta obrigação num período de doze meses, um atleta incorre num crime antidopagem.