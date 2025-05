O velocista norte-americano Fred Kerley, medalha de bronze nos 100 metros nos Jogos Olímpicos Paris2024, voltou a ser detido devido a uma agressão, à margem do Grand Slam Track, em Miami, na Florida, anunciou esta sexta-feira a organização do evento.

«Fred Kerley foi detido ontem [na quinta-feira] à noite. O caso está sob investigação e quaisquer perguntas relacionadas com a investigação devem ser direcionadas ao Departamento de Polícia do Condado de Broward, na Florida», revelou o Grand Slam Track, em comunicado, acrescentando que o velocista «não competirá este fim de semana».

O campeão mundial de 2022, de 29 anos, terá estado envolvido em confrontos no hotel onde estão hospedados os atletas que participam no evento.

Já em janeiro do presente ano, Fred Kerley já tinha sido detido em Miami, após uma acalorada discussão com a polícia e, em outro caso no mesmo mês, foi acusado e processado por violência doméstica contra a mãe dos seus filhos. Em ambos os acontecimentos, o atleta manifestou-se inocente.