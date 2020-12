O ultramaratonista Vítor Rodrigues, atleta do Vitória de Guimarães, tornou-se este sábado no português com maior distância percorrida em pista durante 24 horas, com a marca de 251,6 quilómetros, segundo anunciou o clube minhoto.

O atleta obteve esse registo num percurso integralmente realizado na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 deste sábado.

A melhor marca portuguesa até agora era de 236,6 quilómetros, alcançada por Luís Gil a 28 de outubro de 2019, no campeonato do mundo de 24 horas, que decorreu na cidade francesa de Albi, em que Vítor Rodrigues se cotou como o segundo melhor atleta luso, com a marca de 218 quilómetros.

O Vitória de Guimarães realçou também que o atleta, ao realizar esta iniciativa, quis alertar para a «causa da saúde mental».