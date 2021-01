Hugues-Fabrice Zango, atleta do Burkina Faso, bateu este sábado o recorde do mundo do triplo salto em pista coberta, tornando-se o primeiro atleta a ultrapassar os 18 metros em provas indoor.

Em Aubière, França, Zango, de 27 anos, conseguiu uma marca de 18,07 metros na sua sexta e derradeira tentativa, batendo o anterior recorde, que pertencia ao seu atual treinador, o francês Teddy Tamgho, que tinha saltado 17,92 em 2011.

Medalha de bronze nos últimos Mundiais ao ar livre, Zango tornou-se o primeiro atleta do Burkina Faso a deter um recorde do mundo.

Ao ar livre, Zango tem como melhor marca 17,66 metros, que é igualmente recorde de África.

Veja o incrível salto de Zango: