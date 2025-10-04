Atletismo
Atletismo: Sandro Baessa conquista bronze nos Mundiais paralímpicos
Atleta português terminou a prova dos 1.500 metros a quase cinco segundos do vencedor
Sandro Baessa conquistou a medalha de bronze nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), nos Mundiais de atletismo paralímpico.
Em Nova Deli, na Índia, o atleta português terminou a quase cinco segundos do vencedor, o norte-americano Michael Brannigan (3m50,44s). O japonês Natsuki Toda fechou a prova na segunda posição, com um tempo de 3m52,45s. Destaque também para a 12.ª posição de Cristiano Pereira.
Esta foi o terceiro pódio para Portugal nestes Mundiais de atletismo paralímpico, depois da medalha de prata de Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe de F40, para atletas de baixa estatura, e o bronze de Mamudo Baldé nos 100 metros T54, em cadeira de rodas.
