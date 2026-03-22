Agate Sousa é campeã do mundo no salto em comprimento.

A atleta do Benfica conquistou este domingo a medalha de ouro, nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, que decorrem em Torun, na Polónia.

18 anos depois de Naide Gomes ter sido campeã mundial em Valência, em 2008, Agate Sousa venceu a final direta com um salto a 6,92 metros, na sua quinta tentativa, tornando-se na segunda medalhada portuguesa na disciplina.

Na estreia em Mundiais ‘indoor’, Agate Sousa iniciou a final com 6,73 metros e assegurou o triunfo com os 6,92 da penúltima tentativa, superando, num concurso consistente, ainda com ensaios a 6,82 e 6,81, a italiana Larissa Iapichino (6,87, no último salto), campeã da Europa em pista coberta, e relegando para o terceiro lugar a colombiana Natalia Linares (6,80).

Agate Sousa, que tem como recorde pessoal os 7,03 metros alcançados em 2023, ainda como são-tomense, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais em pista coberta (a primeira nesta 21.ª edição).