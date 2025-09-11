Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros, acredita que poderia ter corrido os 100 metros em 9,42 segundos, 16 centésimos abaixo do recorde do mundo que ainda lhe pertence.

Em declarações feitas esta quinta-feira em Tóquio, durante um evento de uma marca desportiva que antecede os Mundiais de Atletismo, o jamaicano explicou que a estimativa se baseia em pesquisas realizadas pela sua fornecedora de equipamentos. Segundo Bolt, os «super spikes» - sapatos com placa de carbono utilizados pelos velocistas – poderiam ter-lhe garantido quase 20 centésimos a menos em relação ao seu melhor tempo, fixado em 2009.

«Vi atletas como a Shelly-Ann Fraser-Pryce, que continuaram a competir após a minha retirada e percebi como ficaram mais rápidos com os novos sapatos. Se eu soubesse que a tecnologia chegaria a esse nível, talvez tivesse continuado, porque seria incrível competir com esse recurso e correr ainda mais rápido.»

Apesar disso, Bolt acredita que o seu recorde do mundo não será batido tão cedo.

«O talento existe e os jovens vão alcançar grandes feitos. Mas, por agora, não creio que alguém consiga bater o meu recorde», confessou.

Questionado sobre se os atletas jamaicanos serão fortes candidatos à vitória nos 100 metros nos Mundiais de Atletismo, dez anos depois de o próprio ter sido o último jamaicano a conquistar o ouro, Usain Bolt mostrou-se confiante.

«Acho que temos boas hipóteses este ano. O Kishane Thompson e o Oblique Seville mostraram ao longo do ano que estão no topo. Estou ansioso por isso e penso que eles deveriam terminar em primeiro e em segundo, porque já provaram que correm muito rápido, então é tudo uma questão de execução. Estou animado para ir ao estádio e espero poder entregar a medalha de ouro a um deles.»

Os Mundiais de atletismo deste ano serão o primeiro grande evento em que Usain Bolt, de 39 anos, marcará presença, desde que deixou de competir em 2017, aquando dos Mundiais de Londres.