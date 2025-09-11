Bolt: «Poderia ter corrido os 100 metros em 9,42 segundos»
Jamaicano afirma que com os sapatos de corrida utilizados atualmente poderia ter corrido quase 20 centésimos abaixo do seu recorde do mundo
Jamaicano afirma que com os sapatos de corrida utilizados atualmente poderia ter corrido quase 20 centésimos abaixo do seu recorde do mundo
Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros, acredita que poderia ter corrido os 100 metros em 9,42 segundos, 16 centésimos abaixo do recorde do mundo que ainda lhe pertence.
Em declarações feitas esta quinta-feira em Tóquio, durante um evento de uma marca desportiva que antecede os Mundiais de Atletismo, o jamaicano explicou que a estimativa se baseia em pesquisas realizadas pela sua fornecedora de equipamentos. Segundo Bolt, os «super spikes» - sapatos com placa de carbono utilizados pelos velocistas – poderiam ter-lhe garantido quase 20 centésimos a menos em relação ao seu melhor tempo, fixado em 2009.
«Vi atletas como a Shelly-Ann Fraser-Pryce, que continuaram a competir após a minha retirada e percebi como ficaram mais rápidos com os novos sapatos. Se eu soubesse que a tecnologia chegaria a esse nível, talvez tivesse continuado, porque seria incrível competir com esse recurso e correr ainda mais rápido.»
Apesar disso, Bolt acredita que o seu recorde do mundo não será batido tão cedo.
«O talento existe e os jovens vão alcançar grandes feitos. Mas, por agora, não creio que alguém consiga bater o meu recorde», confessou.
Questionado sobre se os atletas jamaicanos serão fortes candidatos à vitória nos 100 metros nos Mundiais de Atletismo, dez anos depois de o próprio ter sido o último jamaicano a conquistar o ouro, Usain Bolt mostrou-se confiante.
«Acho que temos boas hipóteses este ano. O Kishane Thompson e o Oblique Seville mostraram ao longo do ano que estão no topo. Estou ansioso por isso e penso que eles deveriam terminar em primeiro e em segundo, porque já provaram que correm muito rápido, então é tudo uma questão de execução. Estou animado para ir ao estádio e espero poder entregar a medalha de ouro a um deles.»
Os Mundiais de atletismo deste ano serão o primeiro grande evento em que Usain Bolt, de 39 anos, marcará presença, desde que deixou de competir em 2017, aquando dos Mundiais de Londres.