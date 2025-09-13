A portuguesa Agate Sousa garantiu, este sábado, a presença na final do salto em comprimento dos Mundiais de Tóquio, ao atingir 6,81 metros na terceira tentativa da fase de qualificação.

A atleta de 25 anos, medalha de bronze nos Europeus de Roma em 2024, conseguiu a terceira melhor marca entre todas as participantes, tendo ficado apenas atrás da norte-americana Tara Davis-Woodhall (6,88m) e da francesa Hilary Kpatcha (6,85m).

A final está agendada para domingo, às 12h40 (horário de Portugal Continental).

O melhor resultado de Portugal no salto em comprimento em Mundiais pertence a Naide Gomes, que alcançou o quarto lugar em 2007 (Osaka) e em 2009 (Berlim).