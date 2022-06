Portugal vai estar representado nos Mundiais de atletismo, que se realizam em Eugene (Estados Unidos) de 15 a 24 de julho, por 23 atletas portugueses.

Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, e Patrícia Mamona, prata também no triplo salto em Tóquio, são os nomes mais sonantes, numa lista que conta ainda com Auriol Dongmo, detentora da melhor marca do ano no lançamento do peso.

Portugal soma 21 medalhas em Mundiais de atletismo, seis de ouro, sete de prata e nove de bronze.

Lista dos 23 atletas portugueses convocados:

Masculinos:

- 1.500 metros: Isaac Nader.

- Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov.

- Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira.

- Lançamento do dardo: Leandro Ramos.

- 35 km marcha: João Vieira e Rui Coelho.

Femininos:

- 100 metros: Lorene Bazolo.

- 200 metros: Lorene Bazolo.

- 400 metros: Cátia Azevedo.

- 400 metros barreiras: Vera Barbosa.

- 1.500 metros: Marta Pen.

- 5.000 metros: Mariana Machado.

- Salto em comprimento: Evelise Veiga.

- Triplo salto: Patrícia Mamona.

- Lançamento do peso: Auriol Dongmo e Jessica Inchude.

- Lançamento do disco: Liliana Cá e Irina Rodrigues.

- 20 km marcha: Ana Cabecinha, Carolina Costa e Inês Henriques.

- 35 km marcha: Inês Henriques, Sandra Silva e Vitória Oliveira.