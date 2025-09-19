Atletismo
Há 12 min
«Who is the best, baby?!» Como Pichardo comemorou o título mundial
Atleta português recuperou o título mundial do triplo salto
Atleta português recuperou o título mundial do triplo salto
Pedro Pablo Pichardo sagrou-se nesta sexta-feira campeão do Mundo do triplo salto.
Em Tóquio, onde há quatro anos foi campeão olímpico, o atleta português saltou 19,91 na última tentativa e relegou o italiano Andrea Dallavalle para o segundo lugar do pódio.
Depois de se levantar da caixa de areia, Pichardo posou cheio de confiança e aproximou-se da câmara para lançar uma questão retórica: «Who is the best, baby?! Who-is-the-best, baby?! [quem é o melhor, bebé?!]»
Pichardo, pois claro.
RELACIONADOS
PEDRO PICHARDO CAMPEÃO DO MUNDO DO TRIPLO SALTO
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS