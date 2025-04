A World Athletics anunciou, esta quinta-feira, que os Mundiais de atletismo de estrada foram cancelados, após não atribuir a organização do evento a nenhum país alternativo.

Em comunicado, o organismo explicou que a causa desta decisão foi a falta de planeamento e o tempo de preparação necessário para «satisfazer os participantes». Recorde-se que os Mundiais estavam previstos, inicialmente, para serem realizados em San Diego, nos Estados Unidos.

«Na sequência da decisão, no mês passado, de transferir os Campeonatos do Mundo de de Estrada de 2025 de San Diego, a World Athletics manteve conversações com uma série de anfitriões alternativos, alguns com grande potencial. Embora algumas destas discussões continuem para outras edições do evento, foi decidido não atribuir os campeonatos a um anfitrião alternativo este ano», pode ler-se.