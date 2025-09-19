Pedro Pablo Pichardo voltou a fazer história. O português conquistou este domingo a medalha de ouro no triplo salto dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, com um salto de 17,91 metros no sexto e último ensaio, garantindo o seu segundo título mundial da carreira.

«Pensava que estava ganho, mas ele [Andrea Dallavalle] puxou… eu não queria saltar mais. Mal vi o salto dele, calcei-me e ainda tinha energia. Agradeço ao atleta de Itália, que fez com que saísse esse grande salto», disse o campeão olímpico de Tóquio2020, referindo-se ao rival que, momentos antes, o tinha ultrapassado com 17,64 metros.

Com esta vitória, Pichardo soma o segundo ouro em Mundiais pela seleção portuguesa, depois do triunfo em Oregon2022, tornando-se o primeiro atleta luso a alcançar tal feito. O triplista, de 32 anos, iguala também o histórico britânico Jonathan Edwards, dono do recorde mundial (18,29m), que soma igualmente dois títulos mundiais.

A conquista tem ainda um peso especial pelo contexto: o atleta revelou ter competido condicionado por uma fratura e um edema nas costas, enquanto o pai e treinador, Jorge Pichardo, esteve recentemente hospitalizado.

«Agradeço ao meu pai, que faz magia, e às equipas médicas do COP [Comité Olímpico de Portugal] e da FPA [Federação Portuguesa de Atletismo]. Eles ajudaram-me a chegar aqui», afirmou.

Pichardo, campeão europeu em 2022 e vice-campeão olímpico em Paris2024, trouxe assim para Portugal a 25.ª medalha em Campeonatos do Mundo, a segunda em Tóquio2025, depois do ouro de Isaac Nader nos 1.500 metros.

«Não sabia que era o primeiro português com dois títulos mundiais. É uma grande honra. Só quero ganhar, não penso em medalhas, mas em vitórias», concluiu o atleta, que deixou em aberto o futuro da carreira

«Por enquanto, estou cá. Os meus pais e a minha esposa são quem decide a minha carreira desportiva. O que disserem, eu faço», concluiu.