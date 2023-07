O atleta Miguel Monteiro conquistou esta terça-feira a medalha de bronze no lançamento do peso F40 nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, conseguindo também a primeira vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos do próximo ano.

No estádio Charléty, em Paris, Miguel Monteiro, que é recordista do mundo da categoria F40 (atletas de baixa estatura), assegurou o bronze com um lançamento a 11,14 metros, terminando atrás do alemão Yannis Fischer (11,43) e do iraquiano Garrah Tnaiash (11,28), que conseguiram as medalhas de ouro e prata, respetivamente.

Miguel Monteiro, de 22 anos, foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por dez atletas, decorrem até 17 de julho e garantem aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris2024.