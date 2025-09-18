Mariana Machado terminou a participação nos Mundiais de Atletismo. A atleta falhou a final dos 5.000 metros, após terminar a prova na 39.ª posição, penúltima no conjunto das duas séries, com o tempo de 15:39,61 minutos. A jovem bracarense, mostrou-se desiludida com a prestação, resultado de uma época marcada por contratempos.

«Saio daqui extremamente insatisfeita, triste, desiludida. Foi uma época difícil, apesar de ter começado com o recorde nacional dos 10 quilómetros (31.30 minutos, em abril)», começou por dizer.

A atleta do Sporting Clube de Braga recordou ter tido a época interrompida por uma apendicite, que a impediu de manter a forma desejada. «Passei junho sem treinar, estava muito em baixo de forma. Tentei ao máximo melhorar, estou há dois meses fora de casa, fiz estágio de altitude para melhorar a forma, mas infelizmente o tempo foi escasso. Senti aqui muita falta de ritmo, nunca entrei na corrida», explicou.

Apesar da eliminação, a portuguesa demonstrou vontade de continuar a trabalhar para superar este momento difícil. «Não era o resultado que ambicionava nem aquele para o qual trabalho diariamente, mas o meu percurso não acaba aqui. Tenho muito trabalho pela frente e estou focada por continuar a trabalhar e sonhar com resultados melhores», afirmou.

Embora tenha sido um «dia não» que prefere esquecer, Mariana reconhece sair de Tóquio com “aprendizagens”. A atleta sublinhou, ainda, a “responsabilidade muito grande” de competir com o símbolo de Portugal ao peito e afirmou que, apesar do esforço “máximo” para chegar ao fim, foi “difícil”.