Nélson Évora regressa após três anos de ausência e vence Meeting Cidade de Lisboa
Atleta português assinou melhor marca de 15,42 metros, obtida na quinta tentativa
Atleta português assinou melhor marca de 15,42 metros, obtida na quinta tentativa
Nelson Évora regressou esta quarta-feira à competição, colocando um ponto final numa ausência de três anos, e venceu o Meeting Cidade de Lisboa.
O antigo medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) assinou uma melhor marca de 15,42 metros, obtida na quinta tentativa, e bateu Gabriel Oliveira por uma larga margem. Nelson Évora garante que não está «em busca de absolutamente nada», quer seja recordes ou títulos, e diz ter conseguido manter-se «sereno» durante toda a prova.
«Tenho 42 anos, tenho de ter a noção disso e tenho-a, não estou aqui em busca de absolutamente nada, recordes, títulos ou seja o que for. Pela primeira vez consegui estar sereno em toda a competição, a desfrutar de cada momento, das dificuldades que houve, porque as houve - a prova atrasou mais de uma hora. Vamos ver o lado positivo: terminei bem a competição e agora é olhar para a frente e competir mais», refere.