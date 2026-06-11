Nelson Évora regressou esta quarta-feira à competição, colocando um ponto final numa ausência de três anos, e venceu o Meeting Cidade de Lisboa.

O antigo medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) assinou uma melhor marca de 15,42 metros, obtida na quinta tentativa, e bateu Gabriel Oliveira por uma larga margem. Nelson Évora garante que não está «em busca de absolutamente nada», quer seja recordes ou títulos, e diz ter conseguido manter-se «sereno» durante toda a prova.

«Tenho 42 anos, tenho de ter a noção disso e tenho-a, não estou aqui em busca de absolutamente nada, recordes, títulos ou seja o que for. Pela primeira vez consegui estar sereno em toda a competição, a desfrutar de cada momento, das dificuldades que houve, porque as houve - a prova atrasou mais de uma hora. Vamos ver o lado positivo: terminei bem a competição e agora é olhar para a frente e competir mais», refere.