Pedro Pablo Pichardo venceu esta sexta-feira a prova de triplo salto do primeiro dos 14 meetings da Liga Diamante, em Doha, com a marca de 17.91 metros.

Depois de uma primeira tentativa de 17.65 metros, o português realizou, no quinto salto – depois de prescindir de duas tentativas e de ter nulo na outra – o melhor registo.

Huges Fabrice Zango, do Burquina Faso, assegurou a prata com 17.81, enquanto o cubano Andy Díaz Hernández, com 17.80, ficou com a medalha de bronze.

A Liga Diamante, à qual apenas se pode aceder por convite, compreende 14 eventos de atletismo espalhados pelo mundo. O próximo realiza-se em Marrocos a 28 de maio.