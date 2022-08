Pedro Pichardo ficou este sábado em segundo lugar no meeting de Silésia, na Polónia, numa prova da Liga Diamante, na categoria de triplo salto.

Campeão do mundo, o atleta português conseguiu a melhor marca com o terceiro salto, de 17,29 metros. Andy Diaz, de Cuba, ficou em primeiro lugar, com 17,53 metros, ao passo que Zhu Yaming, chinês que foi prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi terceiro, com 17,25 metros.

No lançamento do peso, Auriol Dongmo foi quinta classificada, com um arremesso a 19,27 metros, numa prova ganha pela norte-americana Chase Ealey, que marcou 20,38 na terceira tentativa.

Por sua vez, no lançamento do dardo, Leandro Ramos ficou em oitavo lugar, com uma marca de 68,94, bem longe da sua melhor marca pessoal (84,78) e do vencedor da prova, o checo Jakub Vadlejch, que terminou com 86,68.