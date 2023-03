Pedro Pichardo chegou este domingo a Lisboa, dois dias depois de se ter sagrado bicampeão europeu do triplo salto em pista coberta, em Istambul.

Aos jornalistas, o atleta português voltou a agradecer ao país todo o apoio que tem recebido: «Nunca me arrependi de estar aqui. Estou muito feliz aqui, muito grato ao país e ao povo todo pelo carinho, as mensagens, tudo. Estou muito contente.»

«Estou muito feliz, é uma emoção muito grande ser bicampeão europeu de pista coberta. A meta agora é descansar cinco dias e chegar ao verão e continuar a somar vitórias. Teremos o Mundial, em Budapeste, também a Liga Diamante, e estamos focados em ganhar e também em fazer bons saltos», acrescentou.

Depois de mais uma conquista, Pichardo não abranda e já estabelece o novo objetivo: o recorde mundial.

«Para mim, todas as medalhas têm um valor diferente, todas são importantes, todas têm um significado muito grande. O importante é, primeiro, ter saúde e conseguir treinar bem, o resto, que seja sempre somar vitórias e trazer medalhas e títulos para casa. Para mim, é sempre importante», defendeu.

«Na minha cabeça, não me foco nisso, tento ficar com os pés assentes na terra e fazer o meu trabalho. O resto, sai nas competições. O recorde mundial, vamos tentá-lo, agora que já temos todos os títulos é só tentar esse recorde, que é a única coisa que está em falta», garantiu, ao lado do pai e treinador, Jorge Pichardo.

«Estou orgulhoso, mas não estou contente, porque o nosso objetivo é bater todos os recordes do triplo salto. Ganhámos, mas a medalha é minha», afirmou por sua vez o Pichardo mais velho.