O pai de Pedro Pablo Pichardo comentou o bate-boca entre o campeão olímpico, mundial e europeu e Nelson Évora.

Em declarações à SIC Notícias, Jorge Pichardo disse que o filho não podia continuar a ignorar as considerações que o atleta de 38 anos tem feito sobre ele. «Ouvimos tudo e vimos tudo. Na altura, não respondemos porque não nos preocupou. Mas parece que como não levou resposta quando o fez pela primeira vez, parece que pensa que pode continuar a fazê-lo. Era altura de o Pedro responder para que fiquem a saber que o Pedro é bom tanto na pista como fora dela», afirmou o também treinador de Pablo Pichardo.

Jorge Pichardo garantiu que a relação entre o filho e Nelson Évora «era bom» até um certo dia. «Quando chegámos a Portugal, ele falava connosco. Entretanto deram a nacionalidade ao Pedro, mas ele falava connosco. E de um dia para o outro parece ter sido um problema terem dado a nacionalidade ao Pedro.»

A polémica estalou neste fim de semana quando Nelson Évora disse em entrevista ao Observador que Pedro Pablo Pichardo foi «comprado» para que o atletismo português melhorasse no imediato os resultados desportivos.

O atual campeão mundial, olímpico e europeu reagiu através de um texto publicado no Instagram. «Não sou uma prostituta, nem sou como tu», «salto mais do que 17.74 [máximo de carreira de Évora] de leggings e chapéu» e «sou melhor do que tu, aceita», foram algumas das frases fortes de Pichardo.

Jorge Pichardo aconselhou Nelson Évora a «direcionar a raiva» para as pessoas com quem tenm problemas. «Que não volte a falar do Pedro. Que tenha calma para evitar problemas», disse, recusando a hipótese de tréguas entre duas das maiores referências do atletismo luso nos últimos anos. «Para quê? Ele está a tratar-nos como inimigos. Somos inimigos, não há nada para conversar. Nós não fizemos nada para ter inimigos. Se ele nos considera inimigos, problema dele.»

Recorde-se que nos Jogos Olímpicos de Tóquio Nelson Évora foi criticado por ter apoiado Hughes Fabrice Zango, adversário de Pichardo na final do triplo salto. «Estamos aqui a representar Portugal, não a nós próprios. Uma representação nacional deve exigir de todos os elementos envolvidos um sentimento de companheirismo, colaboração, entreajuda, reforço», chegou mesmo a dizer o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, em jeito de reparo.

«Não falo mal do Nelson, não quero levar o assunto para problemas pessoais. Há anos que fala de mim e não respondo. Já ganhou tudo, porque não me deixa a mim fazer a minha carreira?», disse Pablo Pichardo também na altura a propósito dessa polémica.